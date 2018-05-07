“أرامكو السعودية” تعدل نظام توزيع الأرباح

قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الإثنين، إن توزيعات الأرباح لـ”أرامكو السعودية” أصبحت ربعية بدلًا من سنوية.

وقالت الوزارة في بيان ميزانية الربع الأول: إنه تم استلام جزء كبير من ربح الربع الأول لأرامكو، أكبر شركة نفط في العالم.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لطرح العملاقة للاكتتاب العام.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية للأنباء، مؤخرًا، أن “أرامكو” حققت أعلى صافي أرباح في العالم بنحو 33.8 مليار دولار في النصف الأول 2017؛ فيما لا تعلن الشركة أرباحها للجمهور من قبل.

وقبل عامين، أعلنت المملكة اعتزامها طرح 5 % من أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام خلال عام 2018؛ بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد، الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط عالميًا.

وحسب ما أعلنت أرامكو سابقًا، سيكون جزء من الطرح، وفق المخطط، في النصف الثاني من العام الجاري بالبورصة المحلية.