ما هي حقيقة إشراك إسرائيل في ربط حقل “أفروديت” القبرصي بمصر؟

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاتفاق النهائي مع قبرص لربط حقل “أفروديت” بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير البترول المصري، طارق الملا، أن تكلفة إنشاء خط لنقل الغاز من الحقول القبرصية إلى مصر سيتكلف ما بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار.

وبّين الملا، خلال مؤتمر صحفي، أن تلك التكلفة سيتحملها المستثمرون والشركاء في حقل “أفروديت “، مشيرًا إلى أنه “لم يتم تحديد رسوم الإسالة والمرور في الشبكة القومية للغاز”.

ونفي الوزير أنباءً حول إشراك الحكومة الإسرائيلية في اتفاقية ربط حقل “أفروديت” بمصر، مشددًا على أن “هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة كون الاتفاقية بين البلدين فقط من دون وجود طرف ثالث”.

ولفت إلى أن الانتهاء من إنشاء الخط الجديد سيكون خلال عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، موضحًا أن جزءًا من الغاز الناتج عن هذا الخط سيتم تصديره لأوروبا وجزءًا آخر سيتم استهلاكه بالسوق المحلية.

ويعد حقل “أفروديت” الموجود جنوب جزيرة قبرص أحد أهم الاستكشافات البترولية التي توصّلت إليها قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويقع الحقل على بعد نحو 34 كيلومترًا غربًا من حقل “ليفياثان” للغاز الإسرائيلي، كما يحتوي على ما يعادل 100 مليار إلى 170 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.