“إيني” الإيطالية تعلن عن اكتشاف بترولي جديد في صحراء مصر

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها اكتشافًا بتروليًا جديدًا في مصر وتحديدًا في منطقة بالقرب من شمال واحة سيوة بالصحراء الغربية.

وقالت الشركة إنها اكتشفت خلال حفر البئر المسماة “SWM A-2X ” في منطقة جنوب غرب مليحة، طبقة زيت خفيف على عمق 5090 مترًا في الأحجار الرملية القديمة من العصر الكربوني.

وأضافت الشركة أنها وجدت -أيضًا- مستويات هيدروكربونية أخرى في الأحجار الرملية في العصر الطباشيري.

ولفتت إلى أنها فتحت البئر للإنتاج في الأحجار الرملية، كما سلمت 2300 برميل نفط في اليوم من الزيت الخفيف.

واعتبرت الشركة أن الاكتشاف هو نتيجة لحملة استكشاف جديدة مصممة لاستهداف التسلسلات الجيولوجية العميقة بالمنطقة.

ونجحت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمل اكتشافات غاز جديدة واتفاقات بالبحر المتوسط من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، كان آخرها الحقول الجديدة بغرب الدلتا شمال الإسكندرية.

وأعلنت شركة “إيني” عن اكتشاف حقل “ظهر” بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط والذي يغطي نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز.