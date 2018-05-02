اتفاقية بين مصر و”إيني” على إنشاء محطة طاقة شمسية بالبحر الأحمر

وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة “إيني” الإيطالية المتخصصة بالتنقيب والكشف عن النفط والغاز، لإنشاء محطة تعمل على الطاقة الشمسية في البحر الأحمر.

وقالت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز” الأربعاء، إن “المفاوضات بدأت منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي، توصل من خلالها الطرفان إلى اتفاقية نهائية بإنشاء محطة بقدرة 50 ميغاواط، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار”.

وأوضحت أن “المفاوضات شهدت بعض الاختلافات حول نسبة الاستفادة المصرية من المشروع، وكذلك نسبة المشاركة من حيث العمالة المصرية”.

وأضافت أن “هناك اختلافًا آخر حول مكان إنشاء تلك المحطة، موضحةً أن الشركة تصر على إنشاء تلك المحطة في منطقة أبورديس بالبحر الأحمر، لكن مصر عرضت مناطق أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن “مصر تمتلك عروضًا أخرى بمزايا أكبر لتنفيذ هذا المشروع، لكن مصر تفضل عرض شركة إيني كونها ستعمل على إنشاء محطات أخرى بالبلاد خلال الفترة المقبلة”، متوقعًا أن “ينتهي الطرفان من توقيع العقود خلال الأيام المقبلة”.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الإسكان تركيب وتشغيل 17 محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في المدن العمرانية الجديدة بعدة محافظات بمصر.

وبدأت مصر في 2014، بالعمل على تنفيذ خطة لتطوير الطاقة المتجددة، عبر إقامة مشروعات لتوليد 4.3 جيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدى ثلاث سنوات.

وأعلنت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة عن موافقة البنك لدولي على تمويل أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بـ660 مليون دولار.