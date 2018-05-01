مباحثات لإنشاء صندوق استثماري جديد بين مصر والسعودية

قالت السفارة السعودية في القاهرة، مساء الثلاثاء، إنّ حجم استثمارات المملكة في مصر يبلغ 6 مليارات دولار، أي 27% من حجم الاستثمارات العربية، مقابل استثمارات مصرية في الرياض تقدّر بنحو 1.1 مليار يديرها رجال أعمال مصريون.

وأضافت، في مجموعة “تغريدات” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنّ حجم الاستثمارات السعودية في مصر يمثلها القطاع الخاص السعودي بنسة تقدّر بنحو 6 مليارات دولار.

ونقلت عن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قوله إنّ “استثمارات المملكة العربية السعودية والمتمثلة في القطاع الخاص تبلغ نحو ستة مليارات دولار، وهي ما تشكّل 27% من حجم استثمارات الدول العربية الأخرى”.

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري م. طارق قابيل أن المملكة تستثمر نحو ستة مليارات دولار في مصر عن طريق القطاع الخاص، وهو ما يمثل 27 في المئة من حجم استثمارات الدول العربية في #مصر ورجال الأعمال المصريون يستثمرون نحو 1.1 مليار دولار في مشاريع بالمملكة، pic.twitter.com/wMUA09dG8C — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 1, 2018

وأوضح قابيل، بحسب “التغريدات”، أنّ “المملكة العربية السعودية لديها إمكانيات سياحية كبيرة”، معربًا عن “إعجابه بفكر ورؤية وليّ عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان في هذا المجال، وتنفيذه سيكون نقلة حضارية كبيرة جدًا للمملكة”.

كما أن هناك تعاونًا في بعض المشاريع القومية، وهناك نقاش يجري الآن عن صندوق استثماري ستدخل فيه الدولتان اللتان تتمتعان بأقوى اقتصادين في العالم العربي، ولهما وضع خاص تاريخيًا، وبالتالي فإن التوافق بين #مصر و #السعودية ينعكس على التوافق الاقتصادي والسياسي للوطن العربي كله. — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 1, 2018

أشاد وزير التجارة والصناعة المصري م. طارق قابيل برؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن توجه المملكة إلى عدم الاعتماد على المواد البترولية، وتنويع مصادر الدخل، خطوة في الاتجاه السليم، — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 1, 2018

وأكد أن المملكة لديها إمكانيات سياحية كبيرة، معبرًا عن اعجابه بفكر سمو وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا الشق، لأن تنفيذه سيكون نقلة حضارية كبيرة جدًا للمملكة. — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 1, 2018

وأشار الوزير إلى أنّ “هناك تعاونًا بين المملكة ومصر في بعض المشاريع القومية”، مؤكدًا “وجود نقاش يجرى الآن عن إنشاء صندوق استثماري تدخل فيه الدولتان اللتان تتمتعان بأقوى اقتصادين في العالم العربي، ولهما وضع خاص تاريخيًا، وبالتالي فإن التوافق بين مصر، والسعودية، ينعكس على التوافق الاقتصادي والسياسي للوطن العربي كله”.

‏وانطلقت أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة اليوم ولمدة 3 أيام، في الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، لكي يرقى إلى طموحات البلدين، ويحقق آمال الشعبين الشقيقين.

ويترأس اللجنة الوزارية عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، وعن الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وتستهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التعاون، وعلى رأسها المجالات: التجارية، والصناعية، والاقتصادية، والثقافية.