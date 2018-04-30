الكويت تطرح “مشاريع بتروكيماوية” قيمتها 496 مليون دولار للاستثمار

تستعد شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة؛ لطرح 4 “مشاريع بتروكيماوية” بقيمة 496 مليون دولار على القطاع الخاص، ضمن خطة لتشجيع الاستثمار الوطني في الصناعة النفطية.

وكشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الاثنين، أنّ “المشروع الأول تبلغ قيمته نحو 203 ملايين دولار، ويشمل إنشاء مصنع لإنتاج (لينيار ألكيل) وهو بنزين يتم استخدامه في صناعة المنظفات”.

وبينت أنّ المشروع الثاني، “ستبلغ قيمته 134 مليون دولار؛ ويتمثل في إنتاج العطريات من مقطرات وحدة التكسير لاستخدامها في تصنيع المذيبات والأصباغ”.

ووفق “الأنباء”، فإن “المشروع الثالث متعلق بمواد تدخل في صناعة سبائك المعادن وتبلغ قيمته 40 مليون دولار”، كما تعتزم الشركة طرح مشروع رابع بـ119مليون دولار “لإنتاج الكربون الأسود من الزيت الثقيل الذي يستخدم في صناعة الإطارات والأحبار”.

وأوضحت مصادر في قطاع النفط، أنّ “شركة البترول الوطنية الكويتية تخطط لاستثمار نحو 25 مليار دولار حتى عام 2040 لتطوير الصناعة النفطية في البلاد”.