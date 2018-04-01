“البترول الوطنية الكويتية” تطرح مشروعًا شمسيًا بكلفة 1.5 مليار دولار

قالت صحيفة “السياسة”، اليوم الأحد، إن شركة البترول الوطنية الكويتية تستعد خلال أبريل/ نيسان الجاري لطرح مشروع “الدبدبة” لإنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 1.5 مليار دولار وذلك بعد أن انتهت من تأهيل المقاولين المعتمدين لديها.

ويهدف مشروع الدبدبة لإنتاج 1.5 ميغاوات من الطاقة الشمسية ويقع في منطقة الشقايا شمال غرب الكويت على مساحة 32 كيلومترًا مربعًا، ويأتي ضمن خطة الكويت لإنتاج 15 في المئة من إجمالي طاقتها الكلية من المصادر المتجددة والبديلة بحلول 2030.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا بدءًا من مارس/ آذار 2019.

ونسبت الصحيفة لمصادر وصفتها برفيعة المستوى القول، إن تمويل المشروع سيكون بنسبة 30 في المئة تمويلًا ذاتيًا من مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 450 مليون دولار والسبعين في المئة الباقية تمويلًا خارجيًا من قنوات التمويل والبنوك بقيمة 1.050 مليار دولار.