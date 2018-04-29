العراق يوقع عقدًا مع شركتين صينيتين لبناء مصفاة في ميناء الفاو

قال مسؤول في قطاع النفط العراقي، اليوم الأحد، إن العراق وقع عقدًا مع شركتين صينيتين هما “باور تشاينا” و”نورينكو إنترناشيونال”، لبناء مصفاة نفطية في ميناء الفاو على الخليج.

وأشار المسؤول إلى أن طاقة إنتاج المصفاة ستصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، وأنها ستضم مصنعًا لإنتاج البتروكيماويات، قائلًا: “إن الاتفاق جرى توقيعه يوم أمس السبت في العراق”.

ومصفاة الفاو الواقعة جنوب البصرة أحد المشروعات التي يخطط لها العراق، في سعيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية.

والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، وتقلصت الطاقة التكريرية للعراق عندما سيطر تنظيم داعش على أكبر محطة لتكرير الخام في بيجي شمال بغداد عام 2014.

واستعادت القوات العراقية بيجي عام 2015، لكن دمارًا كبيرًا كان قد لحق بها خلال القتال، وتعتمد البلاد حاليًا على مصفاة الدورة في بغداد ومحطة الشعيبة في البصرة.