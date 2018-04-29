العراق.. السجن المؤبد لـ29 أجنبية بتهمة الانتماء لداعش

المصدر: ا ف ب‎

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 29 أجنبية من روسيا وأذربيجان وطاجيكستان، بعد إدانتهن بالانتماء ودعم تنظيم داعش.

ودخلت النساء إلى قفص الاتهام ومعظمهن برفقة أطفال صغار بدت على وجوههم علامات القلق والترقب، وهم داخل القفص.

وجرت المحاكمة التي تخللتها أسئلة أساسية يوجهها القاضي للمتهمات عبر مترجم عراقي جلبته السفارة الروسية.

وكانت الأسئلة التي وجهها القاضي، حول كيفية دخول العراق، وفيما إذا كانت الواحدة منهن تتسلم كفالة من عناصر تنظيم داعش بعد مقتل الزوج.

وقالت غالبيتهن إنهن لم يعلمن بوجودهن داخل العراق إلا بعد فترة زمنية معينة.

وقال القاضي، إن إحدى المتهمات من روسيا واسمها ماريانا، كانت تحمل طفلًا صغيرًا، أكدت حسب اعترافاتها أنها مسيحية اعتنقت الإسلام مع زوجها الذي قتل بغارة شنتها طائرات التحالف الدولي في الموصل.

وقالت ماريانا التي كانت ترتدي عباءة وحجابًا أسود، إنها ذهبت إلى تركيا للعيش هناك، لكن زوجها قال لها إن “المعيشة مكلفة في تركيا فانتقلنا، لكنني لم أعرف أننا في العراق”.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالمؤبد على 6 نساء من أذربيجان و 4 من طاجيكستان بالتهم ذاتها.

وانتدبت المحكمة محاميًا للدفاع عن المدانات بسبب عدم وجود محامٍ معهن.

واستسلمت النساء إلى قوات البيشمركة بعد اشتداد المعارك في بلدة تلعفر، آخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى.

وكانت نساء وأطفال عناصر تنظيم داعش توجهوا إلى تلعفر؛ بعد استعادة القوات العراقية مدينة الموصل التي اتخذ منها التنظيم عاصمة ما يسمى “دولة الخلافة”.

وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام بإعدام أكثر من 300 شخص، بينهم حوالي 100 أجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة انتمائهم إلى تنظيم داعش.

ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، كما حكم على ألمانية بالإعدام وعلى فرنسية بالمؤبد الثلاثاء.