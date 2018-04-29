ضمن اتفاقية “الربط الثماني”.. العراق يسعى لتبادل الطاقة مع الأردن

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد، عن سعيها إلى تبادل الطاقة مع الأردن ضمن اتفاقية “الربط الثماني”، التي تضم عددًا من الدول العربية.

وقال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي خلال لقائه السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي، “تباحثنا مع السفير الأردني سبل التعاون المشترك بين العراق والأردن، في مجال الخدمات بشكل عام والطاقة الكهربائية على وجه الخصوص”.

وأشار الفهداوي إلى أن “استتباب الوضع الأمني في العراق ساهم بإنعاش الاقتصاد بين البلدين الجارين”، مؤكدًا على “ضرورة العمل المشترك وإنشاء المناطق الحرة بين العراق والأردن”.

ومن المقرر إنشاء شبكة كهرباء إقليمية تعرف باسم” المشروع العربي للربط الثماني”، وتضم: مصر والأردن وسوريا والعراق والإمارات والسعودية والكويت، فضلًا عن وجود مساع عربية لافتتاح المشروع في المغرب العربي؛ والهدف منه ربط كل الدول العربية في شبكة واحدة لتحقيق الفائدة لتلك الدول.