“الإنماء وسابك” يرفعان البورصة السعودية

فتحت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، اليوم الأحد، بفضل مكاسب أسعار النفط الأسبوع الماضي، لكن مؤشر أبوظبي تراجع تراجعًا طفيفًا متأثرًا بسهم منتج الطاقة دانة غاز.

وزاد المؤشر السعودي 0.4 في المئة في الساعة الأولى وسط مكاسب واسعة النطاق. وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 في المئة بعد الإعلان عن زيادة 5.4 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام وهو ما توافق بوجه عام مع توقعات المحللين.

وصعد سهم مصرف الإنماء الإسلامي، أحد أنشط الأسهم، 0.5 في المئة بعد الإعلان عن نمو الأرباح الفصلية 38 في المئة على أساس سنوي.

وفي أبوظبي انخفض سهم دانة غاز ثلاثة في المئة ليدفع مؤشر السوق للتراجع 0.2 في المئة. وفي أواخر الأسبوع الماضي رفضت محكمة إنجليزية طلب الشركة إلغاء الأمر القضائي الصادر بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2017.

كان قاضٍ بالمحكمة العليا في لندن أمر دانة بإيداع أي توزيعات في حساب مصرفي إنجليزي للاحتفاظ بها لحين تسوية النزاع القائم بين الشركة وحملة سندات إسلامية قيمتها 700 مليون دولار حسبما أبلغت مصادر رويترز يوم الجمعة الفائت.

وفي دبي ارتفع المؤشر 0.3 في المئة مدعوما بسهم شعاع كابيتال‭ ‬الذي قفز 6.7 في المئة إلى 1.12 درهم وكان الأنشط في السوق.

بدأ شعاع الانتعاش من أدنى مستوى في 18 شهرًا يوم الخميس الماضي، ويختبر السهم مستوى المقاومة الفنية عند متوسط 200 يوم الواقع حاليا عند 1.14 درهم وهو مستوى لم يتجاوزه منذ يونيو حزيران 2017.

كانت الشركة قالت، الأسبوع الماضي، إنها أتمت الاستحواذ على المتكاملة كابيتال ووحدتها المتكاملة للأوراق المالية التي أصبحت ثالث شركة تتيح خدمات البيع الفني على المكشوف في سوق أبوظبي للأوراق المالية.