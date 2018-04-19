مصادر: قطر تبيع شحنتي مكثفات تحميل يونيو بعلاوات أقل‎

قالت ثلاثة مصادر تجارية، اليوم الخميس، إن قطر للبترول باعت شحنتين من المكثفات تحميل يونيو/ حزيران بعلاوات أقل عن الشهر السابق.

وأوضحت المصادر، أن الشركة باعت شحنة من مكثفات الحقول مزالة الرائحة إلى هيونداي أويلبنك بعلاوة بين 4.60 و4.70 دولار للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة، انخفاضًا من علاوة بنحو خمسة دولارات في الشهر السابق.

وباعت شحنة من المكثفات منخفضة الكبريت إلى هانوها توتال بعلاوة سعرية بين 3.75 و3.80 دولار للبرميل فوق أسعار دبي.

يقل ذلك عن مبيعات مايو/ أيار التي كانت بعلاوة بين أربعة دولارات و4.5 دولار للبرميل.

وتباطأ الطلب القوي من كوريا الجنوبية على المكثفات لإحلال وارداتها من إيران الآخذة بالانخفاض، إذ يتحول مشترون مثل: اس.كيه إنشيون بتروكيم إلى بدائل مثل: الخام الخفيف.