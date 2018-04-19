السعودية تتلقى 4 عروض لإنتاج 400 ميغاوات من “كهرباء الرياح”

تلقت وزارة الطاقة السعودية أربعة عروض لمشروع دومة الجندل (شمال غرب المملكة) لإنتاج 400 ميغاوات من الكهرباء بطاقة الرياح.

وقال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، إنه تلقى أربعة عروض من “أكوا باور” السعودية وشركة كهرباء فرنسا “إي دي إف”، وشركة “اينيل” الإيطالية، وشركة “إنجي إس أيه” الفرنسية.

وستبقى جميع العروض المقدمة ضمن المظاريف الخاصة بها، لحين مراسم فتحها رسميًا (لم يحدد).

وفي 2016، أعلنت السعودية، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، رؤيتها المستقبلية 2030، التي تستهدف توليد طاقة متجددة تصل إلى 3.45 غيغاوات بحلول 2020 و9.5 غيغاوات بحلول 2023، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، في تصريح سابق، إن استثمارات بلاده في هذا البرنامج ستتراوح بين 30 و50 مليار دولار.‎