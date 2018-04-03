السعودية توافق على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وفي أبريل/نيسان 2017، وقعت 14 دولة عربية في العاصمة المصرية القاهرة، على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

والدول المشتركة هي: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، والجزائر، والسودان، والعراق، وجزر القمر، ومصر، وليبيا، والمغرب، واليمن.

وفي تصريحات سابقة، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية محمد التويجري، إن البرنامج الزمني الشامل لإنشاء هذه السوق يشتمل على مرحلة تأسيسية من 2010 إلى 2018.

ويعقب المرحلة التأسيسية، أربع مراحل انتقالية تمتد من 2019 إلى 2038؛ لتصميم السوق وتوسيعها حتى الربط الكهربائي الكامل.