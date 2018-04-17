“بلومبيرغ”: دبي مدينة وصلت السماء دون الاعتماد على النفط

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية للأنباء، أن مدينة دبي تطورت من ميناء قديم صغير في الخليج، خلال 50 عاماً مضت، حتى أصبحت من أشهر المدن في العالم، دون الاعتماد على النفط.

وقالت الوكالة في تقرير نشر، اليوم الاثنين، بعنوان “مدينة تنطلق في الأجواء دون مساعدة النفط”، إن “دبي تنتهج إستراتيجية قائمة على الانطلاق إلى مرحلة دون أي اعتماد على صادرات النفط، وإنها ضخت استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات لتحقيق تلك الأهداف”.

وأفادت “بلومبيرغ” بأنه “عندما يتم ذكر اقتصادات الشرق الأوسط يتم ذكر النفط باستثناء دبي، ففي هذه الإمارة التي يوجد بها أطول مبنى في العالم يشكل القطاع النفطي فقط نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي فيها، وخلال 50 سنة فقط تطورت من مجرد ميناء صغير في منقطة الخليج إلى مدينة عالمية حديثة وشهيرة”.

وجاء في التقرير أن “الإمارة الخليجية تشتهر عالميًا بوجود أطول مبنى وهو برج خليفة، وبجزيرة النخلة التي تمتد داخل مياه الخليج وتعتبر إحدى أيقونات الإمارة”، مشيرة إلى أن “دبي تعمل على قدم وساق للإعداد لمعرض إكسبو 2020.”

وحسب وكالة الأنباء الأمريكية، “تخطط دبي لاستثمار نحو 81 مليار درهم أو ما يعادل 22 مليار دولار، في مشاريع الطاقة لتلبية الطلب المحلي المتسارع، نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان والمشاريع الضخمة والنمو الاقتصادي المضطرد”.