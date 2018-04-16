“الإمارات دبي الوطني” يوسع عملياته في السعودية

أعلن بنك “الإمارات دبي الوطني”، اليوم الإثنين، توسيع عملياته في السعودية بافتتاح أول فرع له في جدة، غربي المملكة، وعن خطط لافتتاح فرعين آخرين في المملكة.

وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، وهو أحدث بنك أجنبي يسعى لتوسعة وجوده في المملكة تحسبًا لأنشطة أعمال ناتجة عن خطط الرياض لإصلاح اقتصاد البلاد.

بدوره، أعلن بنك “سيتي غروب” الأمريكي، اليوم، رسميًا افتتاح مكاتب جديدة في برج المملكة في الرياض.

وفي يناير/كانون الثاني حصل “سيتي،” الذي انسحب من السعودية في 2004، على موافقة رسمية من هيئة السوق المالية السعودية على بدء أنشطة مصرفية استثمارية.

وستصبح السعودية أكبر شبكة فروع لبنك “الإمارات دبي الوطني”، خارج دولة الإمارات العربية ومصر، مع افتتاح فرع جدة، وفرع جديد في الخبر وفرع ثانٍ في الرياض.