رغم معارضة أردوغان.. بنك “الإمارات دبي الوطني” يقترب من شراء “دنيز” التركي

قالت مصادر، إن بنك “الإمارات دبي الوطني” قد يتفق على شراء بنك “دنيز” التركي خلال أسابيع؛ وذلك بعد ضغوط مكثفة من البنك التركي لإقناع الرئيس رجب طيب أردوغان بمزايا الصفقة المحتملة التي قد تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار.

وكان الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، قال إنه يجري محادثات أولية لشراء بنك دنيز من بنك سبير الروسي في يناير كانون الثاني لكن الخطة لاقت مقاومة من أردوغان، حسبما أبلغت أربعة مصادر رويترز.

وفي حين لا يسيطر أردوغان سيطرة مباشرة على البنوك التركية؛ فإن بوسع الرئيس عرقلة أي اتفاق بإبلاغ الهيئة المشرفة على القطاع المصرفي ألّا تسمح بالصفقة.

وتسلط الجهود المتكررة من الرئيس التنفيذي لبنك دنيز من أجل إقناع أردوغان بجدوى الاستحواذ الضوء على الدور المهم للرئيس في إبرام صفقات كبيرة في تركيا.

ورغم عدم الموافقة على الصفقة حتى الآن فمن المتوقع أن يحدث ذلك “خلال الأسابيع القليلة القادمة” وفقًا لأحدث المصادر.

ولم ترد هيئة البنوك التركية على طلب للتعقيب.

وتوترت العلاقات بين تركيا ودول خليجية منذ وقفت أنقرة مع قطر على خلفية مقاطعة مصر ودول خليجية للدوحة إثر دعم الأخيرة للإرهاب.