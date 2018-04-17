أسعار النفط ترتفع وسط خطر تعطل الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تعطيلات للمعروض ولاسيما في الشرق الأوسط.

وفي الساعة الـ 06:46 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.75 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتًا بما يعادل 0.5% عن الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا أو 0.5% إلى 66.58 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن “أسواق النفط تتلقى دعمًا من الشعور بوجود مخاطر كبيرة لحدوث تعطيلات مثل إمكانية اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وتجدد العقوبات الأمريكية على إيران، وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.