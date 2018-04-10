“أدنوك” تطرح 6 مناطق لاستكشاف وتطوير إنتاج النفط والغاز في أبوظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” (حكومية)، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الجولة الأولى لطرح 6 مناطق لاستكشاف وتطوير إنتاج النفط والغاز في العاصمة أبوظبي.

وعلى هامش مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، قالت “أدنوك”، إن المناطق ستطرح من خلال مزايدة تنافسية، موضحة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخها، التي تطرح فيها مزايدة لاستكشاف النفط والغاز.

وذكرت أن إستراتيجية الترخيص الجديدة، تشكل تقدمًا في جهود تعزيز قيمة الموارد الهيدروكربونية وخلق فرص جديدة.

وسيقوم مقدمو العروض الفائزون، بإبرام اتفاقيات تمنحهم حق التنقيب والاستكشاف، وفي حال تحقيق الأهداف المحددة ستكون لديهم فرصة محتملة للتطوير والإنتاج من الاكتشافات الجديدة بالشراكة مع “أدنوك”.

وتشمل المناطق المقرر طرحها، منطقتان بحريتان و4 مناطق برية تغطي مساحة إجمالية تقارب 30 ألف كيلو متر مربع.

وستبدأ الجولة العالمية للتعريف بالمعلومات الفنية والتجارية الخاصة بالمناطق الجديدة، اعتبارًا من الـ23 من أبريل/ نيسان الجاري في أبوظبي تنطلق بعدها إلى خارج الدولة في الأسابيع التالية.

وسيكون آخر موعد لتلقي العروض في أكتوبر/تشرين الأول القادم، فيما سيقوم المجلس الأعلى للبترول (حكومي)، بترسية المناطق على مقدمي العروض الناجحة.