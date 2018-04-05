بعد استهدافها من قبل الحوثيين.. ناقلة النفط السعودية “أبقيق” تستأنف إبحارها 

قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) اليوم الخميس، إن إحدى سفنها، ناقلة النفط أبقيق، التي استهدفت في هجوم في الثالث من أبريل نيسان، أثناء إبحارها في المياه الدولية غربي ميناء الحديدة اليمني، استأنفت بنجاح رحلتها باتجاه الشمال في البحر الأحمر.

وأضافت الشركة في بيان، أن الناقلة اصيبت فقط بأضرار طفيفة ولم تحدث أي إصابات بأفراد طاقمها ولم تتأثر شحنتها.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، شجب عبر حسابه الرسمي على تويتر، استهداف ناقلة النفط من قبل جماعة الحوثي غربي ميناء الحديدة اليمني، مؤكدًا أن عملية الاستهداف لم تؤثر على النشاط الاقتصادي ولم تعطل إمدادات النفط.

واستهدفت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، يوم الثلاثاء الفائت، ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل الحديدة، ولم تخلف تلك العملية أضرارًا مادية تذكر.