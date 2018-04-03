الحوثيون يهاجمون ناقلة نفط سعودية قرب ميناء الحديدة

شنت ميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، هجومًا على ناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: “إنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران، وبفضل من الله باءت محاولة الهجوم بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالًا ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية”.

وأضاف المالكي: “هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، ما قد يتسبب أيضًا بأضرار بيئية واقتصادية”.

واعتبر أن “استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة”.

وأكد المالكي “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق الإجراءات والوسائل كافة؛ لحفظ الأمن والاستقرار واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر”.

وشدد المسؤول العسكري على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية، ومنع استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات ضد خطوط الملاحة.