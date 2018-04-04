النفط يتعافى بدعم من هبوط في المخزونات الأمريكية

أغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف اليوم الأربعاء، بعد أن دفعها هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية للتعافي من أدنى مستوياتها للجلسة التي وصلت إليها بعد أن اقترحت الصين رسومًا جمركية على صادرات أمريكية وهو ما غذى المخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت، وخام القياس الأمريكي إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين، بعد أن ردّت الصين، أكبر مستورد للمواد الخام في العالم، على خطة إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار، باقتراح رسوم على مجموعة واسعة من الصادرات الأمريكية.

وعند أدنى مستوياتهما للجلسة هبط برنت إلى 66.69 دولار للبرميل بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 62.06 دولار.

لكن في نهاية الجلسة قلصت عقود برنت خسائرها إلى 10 سنتات فقط، أو 0.15 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.02 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 14 سنتًا، أو 0.22 بالمئة، إلى 63.37 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط عن خسائرها بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 246 ألف برميل.

ولقيت الأسعار دعما أيضًا من ارتداد سوق الأسهم الأمريكية عن خسائرها وتحولها إلى الصعود.