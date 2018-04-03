أسعار النفط تحقق مكاسب رغم زيادة الإنتاج الروسي

حققت أسعار النفط مكاسب اليوم الثلاثاء، بعد تبدد أثر زيادة الإنتاج الروسي والتوقعات بخفض أسعار الخام السعودي بفعل تباطؤ محتمل في الإنتاج الأمريكي.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.20 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:57 بتوقيت غرينتش بارتفاع نسبته 0.3%، أو ما يعادل 19 سنتًا، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.4%، أو ما يعادل 27 سنتًا، إلى 67.90 دولار للبرميل بعد أن هبطت 2.5% أمس الاثنين.

وتعرضت السوق لضغوط، إذ من المتوقع أن تخفض السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، أسعار بيع جميع أنواع الخام التي توردها لآسيا في أيار/ مايو المقبل.

يأتي هذا في ظل زيادة الإمدادات، إذ ضخت روسيا 10.97 مليون برميل يوميًا في آذار/ مارس الماضي ارتفاعًا من 10.95 مليون برميل يوميًا في شباط/ فبراير الماضي، وفقًا لما أظهرته البيانات. وهذا هو أعلى مستوى في 11 شهرًا.

وقادت السعودية وروسيا الجهود المستمرة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين آخرين كبار من خارجها لخفض إمدادات الخام ودعم الأسعار.