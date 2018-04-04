النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط ،اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بزيادة في مخزونات الخام الأمريكية، لكن تعليقات الحكومة الروسية بخصوص احتمالات تعزيز التعاون مع أوبك لتنسيق تخفيضات الإنتاج حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.26 دولار للبرميل، بانخفاض 25 سنتًا، أو ما يعادل 0.39% عن التسوية السابقة.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 29 سنتًا أو 0.43% إلى 67.83 دولار للبرميل، بعدما صعد 0.7% أمس الثلاثاء.

وأظهر استطلاع لآراء محللين في القطاع أجرته رويترز، ونشرت نتائجه أمس الثلاثاء، أن من المرجح ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، لتزيد 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 آذار/مارس الماضي.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد قال أمس الثلاثاء إنه من المحتمل تأسيس منظمة مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج الحالي في نهاية العام الجاري.