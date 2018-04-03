إنتاج أوبك النفطي يسجل أدنى مستوى منذ بداية اتفاق خفض الإنتاج

توقعت شركة تقوم بتتبع إمدادات أوبك، اليوم الثلاثاء، أن يكون إنتاج المنظمة النفطي في الربع الأول من عام 2018 قد انخفض بمقدار 425 ألف برميل يوميًا مقارنة مع متوسط إنتاجها في عام 2017.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا بداية من يناير كانون الثاني 2017 من أجل تقليص المخزون العالمي ودعم الأسعار، وجرى تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2018.

وقالت بترولوجستكس، التي تقوم بتتبع الناقلات في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن إنتاج دول المنظمة البالغ عددها 14 دولة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 بلغ في المتوسط 32.27 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 425 ألف برميل يوميًا عن متوسط إمدادات أوبك اليومية في عام 2017 بأكمله.

وقالت الشركة إن “إمدادات دول أوبك الأربع عشرة في الربع الأول من 2018 تراجعت إلى أدنى مستوى فصلي منذ دخول اتفاق تقييد الإنتاج حيز التنفيذ قبل نحو 15 شهرًا”.

وكان معدل الالتزام بالاتفاق مرتفعًا بمعايير أوبك، مع الانخفاض الحاد في إنتاج فنزويلا الذي يتراجع وسط أزمة اقتصادية، وهو ما عزز التخفيضات الطوعية التي تنفذها السعودية أكبر منتج في المنظمة وحلفاؤها الخليجيون.

وقالت بترولوجستكس إنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، انخفضت إمدادات أوبك في الربع الأول بمقدار 113 ألف برميل يوميًا.

تتخذ بترولوجستكس من جنيف مقرًا لها، وهي واحدة من بين شركات الاستشارات التي تقدر إمدادات أوبك من خلال رصد شحنات الناقلات.