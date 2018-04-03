روسيا تبحث مع السعودية تأسيس منظمة مشتركة للتعاون مع “أوبك”

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن من المحتمل تأسيس منظمة مشتركة للتعاون بين “أوبك” والمنتجين المستقلين، فور انتهاء سريان الاتفاق الحالي الخاص بخفض إنتاج النفط في نهاية 2018.

وأضاف نوفاك أنه ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح ناقشا التعاون في الأجل الطويل، مشيرًا إلى أن “آلية التفاعل” الحالية أثبتت فعاليتها.

وأبلغ نوفاك الصحفيين قائلاً: “نفكر حاليًا في صيغة للتعاون الذي قد يكون في الأجل الأطول، تتضمن إمكانية مراقبة السوق وتبادل المعلومات وكذلك تنفيذ بعض الإجراءات المشتركة إذا اقتضت الضرورة”.

وأشار إلى أن انضمام روسيا لمنظمة “أوبك” ليس مطروحًا للنقاش.

ووصل نوفاك إلى تركيا اليوم الثلاثاء ضمن وفد روسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء مباحثات.