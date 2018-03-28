مصادر: أوبك ستتمسك بقيود المعروض رغم صعود النفط

قالت مصادر مطلعة، إنه من المنتظر أن تتمسك منظمة “أوبك” وحلفاؤها باتفاقهم لخفض إنتاج النفط في الفترة المتبقية من 2018، رغم أن بعض المنتجين أبدوا قلقهم من أن ارتفاع أسعار الخام، إذ ربما يشكل حافزًا قويًا لزيادة إنتاج المنافسين.

وخفضت “أوبك” وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون، إنتاجهم النفطي منذ كانون الثاني/يناير 2017، لامتصاص تخمة المعروض العالمي من الخام التي تراكمت منذ 2014، ومددوا أجل الاتفاق حتى نهاية 2018، على أن يجتمعوا في 22 حزيران/يونيو لمراجعة السياسة.

ودعم الاتفاق أسعار النفط التي تجاوزت 71 دولارًا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ 2014، والأسعار قرب 70 دولارًا اليوم الأربعاء، لكن ذلك شجع أيضًا النفط الصخري الأمريكي ما يثير جدلًا بخصوص مدى فعالية خفض الإنتاج.