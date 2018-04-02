تركيا تمنح شركة روسية رخصة تشييد محطة للطاقة النووية

قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن هيئة الطاقة الذرية في تركيا منحت شركة روساتوم الروسية، اليوم الإثنين، رخصة لبدء تشييد الوحدة الأولى في محطة أكويو للطاقة النووية.

ويأتي منح الرخصة قبل يوم من زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة، حيث سيحضر مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حفلًا لتدشين العمل رسميًا في الوحدة الأولى بالمحطة.

ومحطة أكويو التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار وقدرتها لتوليد الكهرباء 4800 ميغاوات هي جزء من “رؤية 2023” لأردوغان، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس تركيا الحديثة، وتهدف إلى تقليل اعتماد تركيا على واردات الطاقة.

لكن المشروع واجه تأجيلات منذ أن فازت روسيا بالعقد في 2010.

وفي الشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة: إن أكويو ستتخلف على الأرجح عن موعدها المستهدف لبدء التشغيل في 2023، لكن روساتوم، التي تبحث عن شركاء محليين لتملك حصة قدرها 49 بالمئة في المشروع، قالت إنها ملتزمة بالجدول الزمني.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء في وقت لاحق عن رئيس روساتوم قوله: إن بيع تلك الحصة من المرجح أن يتأجل من العام الحالي إلى 2019.

وسيقوم بوتين بزيارة تستمر يومين إلى تركيا، بدءًا من غدٍ الثلاثاء، حيث سيجتمع مع أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في قمة بشأن سوريا.