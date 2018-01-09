رفض مقترح حكومي بمنح امتيازات لمحطات الطاقة النووية والفحم في أمريكا

رفضت الهيئة الفدرالية الأمريكية المستقلة المسؤولة عن تنظيم أسواق الطاقة بالولايات المتحدة، أمس الاثنين، مبادرة للرئيس دونالد ترامب، لمنح امتيازات لمحطات الطاقة النووية والفحم.

وبحسب بيان صادر عن لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية “FERC”، فإنه تم بإجماع الآراء رفض اقتراح لوزارة العدل، حمل عنوان “أمن الشبكة وتسعير المقاومة”.

والاقتراح القانوني الذي رفض كان قد قدمه وزير العدل الأمريكي، ريك بيري، وينص على منح امتياز بيع الكهرباء التي تنتجها المحطات النووية ومحطات الفحم، بأسعار تغطي تكلفتها كاملة.

لكن أعضاء مجلس إدارة لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، وعددهم 5، و4 منهم معينون من قبل ترامب، رفضوا الاقتراح، من خلال تصويت، الاثنين، في خطوة وصفها البعض بـ”المعارضة” للبيت الأبيض.

وإن كان هذا القرار قد خيب آمال شركات الطاقة النووية والفحم التي تدعمها إدارة ترامب، إلا أنه أفرح الشركات العاملة في مجالات الغاز الطبيعي، والرياح والشمس، والنفط.