“أباتشي” العالمية تخطط لحفر 50 بئر بترول جديدة في مصر

كشفت وزارة البترول المصرية، تفاصيل الاتفاق المبرم مع شركة أباتشي العالمية للبترول، والذي يهدف إلى حفر 50 بئرًا من خلال شركتي قارون وخالدة، في العام المالي الجديد.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية جون كريستمان والوفد المرافق، أنشطة الشركة في مصر وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

واستعرض اللقاء أهم النتائج التي حققها قطاع البترول المصري خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول، كما تناول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مناطق مصر سواء البرية أو البحرية.

واتفق الجانبان على التزام الشركة بالخطط والبرامج الاستثمارية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، فضلًا عن بدء برنامج استكشافي طموح يشمل حفر 50 بئرًا من خلال شركتي قارون وخالدة.