السعودية تتوقع تمديد قيود إنتاج النفط خلال 2019

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن على الدول الأعضاء في “أوبك” مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019؛ لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

وكانت أوبك أبرمت اتفاقًا مع دول منتجة غير أعضاء فيها، في يناير/ كانون الثاني 2017، بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يوميًا من الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض.

وساعد الخفض في رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارًا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعًا في فيينا في يونيو/ حزيران لبحث مزيد من التعاون.

وقال الفالح في مقابلة صحفية من واشنطن أمس الخميس: “نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعيًا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا”.

وأضاف: “نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019”.

وتابع أن “هناك اتفاقًا عامًا بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى الخفض”.

وأوضح أنه “يعني أن الآلية نجحت وإنهم ملتزمون بالعمل في إطار تلك الآلية لفترة أطول”.