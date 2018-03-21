“أوبك”: 138% نسبة الالتزام في خفض الإنتاج خلال فبراير

سجّلت الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط من داخل منظمة “أوبك” وخارجها، نسبة التزام في الخفض بلغت 138 بالمائة في فبراير/شباط الماضي.

وجاء ذلك، في بيان صادر عن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين دول “أوبك” والمنتجين المستقلين.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، ويستمر الاتفاق حتى نهاية العام الجاري.

وقالت منظمة البلدان المُصدرة للبترول “أوبك” في بيانها اليوم، إن تعاون الدول المشاركة في الاتفاقية يستمر في إحداث تأثير كبير على صناعة النفط العالمية، وأثبتت البلدان المشاركة مرة أخرى تفانيها في الإسراع بإعادة التوازن في السوق”.

وزادت “أوبك”أن دول التحالف واصلت في الخفض خلال فبراير/شباط الماضي، مسار إعادة التوازن المتسارع الذي شهده في الأشهر الأخيرة”.

وشددت لجنة المراقبة الوزارية، على أن جميع البلدان المشاركة ينبغي أن تسعى إلى تحقيق أو تجاوز الالتزام التام باتفاقية خفض الإنتاج، وفق البيان.