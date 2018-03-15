شركة ناقلات النفط الكويتية توقع اتفاق تمويل لبناء 8 ناقلات‎

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن شركة ناقلات النفط الكويتية وقعت اليوم الخميس، اتفاق تمويل بقيمة 140 مليون دينار (467 مليون دولار) مع ثلاثة بنوك محلية لبناء ثماني ناقلات نفط.

وأضافت كونا، أن التمويل البالغ أجله عشر سنوات جرى الحصول عليه من بنك وربة والبنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الدولي.

وتعتزم الكويت تنفيذ مشاريع نفطية ضخمة تبلغ تكلفتها نحو 34 مليار دينار (112 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية المقبلة، في إطار برنامج طويل الأمد يهدف إلى تطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

وتملك العضو المؤسس في منظمة أوبك، سادس أكبر احتياط نفط مثبت في العالم، إذ يقدر بنحو 101 مليار برميل تكفيها لأكثر من 90 سنة بمستوى الإنتاج الحالي.