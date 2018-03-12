اتفاق سوداني روسي لتطوير محطات للطاقة النووية

قالت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الإثنين، إن السودان سيوقّع “خارطة طريق” مع روسيا؛ لبناء محطات للطاقة النووية، أثناء زيارة وزير الكهرباء السوداني إلى موسكو.

وأضافت الوكالة “أن وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، الذي غادر الخرطوم، اليوم، سيجتمع مع رئيس شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة روساتوم”.

وتأتي الزيارة بعد 4 أشهر من إبلاغ الرئيس السوداني عمر حسن البشير، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغبته في بحث التعاون في الطاقة النووية مع روسيا.

ونقلت “سونا” عن المتحدث باسم الوزارة قوله: “إن الجانبين سيوقّعان عددًا من مذكرات التفاهم، بما في ذلك خارطة طريق لتنفيذ خطة تطوير المحطة النووية”، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.