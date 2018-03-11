“إيني” الإيطالية تحصل على حصة 5 % في حقل “زاكوم” الإماراتي

وقعت شركة الطاقة الإيطالية “إيني”، على اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” (حكومية)، تحصل بموجبها على حصة 5 % في امتياز حقل زاكوم السفلي النفطي البحري (شمال غرب أبوظبي).

وقال التلفزيون الحكومي الإيطالي، إن الاتفاقية التي أبرمت اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تقضي كذلك بحصول “إيني” على 10 % من حقلي أم شيف ونصر البحريين في الإمارة.

ولم يورد التلفزيون الإيطالي، التفاصيل المالية لقيمة الاستحواذ على النسب الواردة في الاتفاقية، أو مدة سريانها.

ويقوم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، الأحد، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى بعد وصوله إلى أبوظبي جلسة محادثات مع ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وكان آخر لقاء بين الجانبين الإيطالي والإماراتي، جرى في 21 كانون الثاني/يناير الماضي؛ لإجراء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع دولة الإمارات.

والأسبوع الماضي، حصلت شركة “إنبكس” اليابانية على ما نسبته 10 % من حقل زاكوم السفلي البحري، بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، لمدة 40 عامًا.

ويمثل حقل “زاكوم السفلي” إحدى مناطق الامتياز الثلاثة الجديدة الناتجة عن تقسيم الامتياز السابق لشركة “أدما العاملة” في المناطق البحرية، بهدف تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات التقنية وتمكين الوصول إلى الأسواق بشكل أكبر.