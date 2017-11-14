أبوظبي تعتزم رفع إنتاج النفط من حقل “زاكوم” العملاق

قالت أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها سترفع طاقة إنتاج حقل “زاكوم” العلوي النفطي العملاق، وهو من أكبر الحقول البحرية في العالم، إلى مليون برميل يوميًا، بحلول 2024.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك“، إن اتفاقًا بشأن المشروع، جرى توقيعه بين الشركة الحكومية و”إكسون موبيل” في الولايات المتحدة، و”إنبكس” اليابانية.

ويقع “زاكوم” العلوي، قبالة ساحل أبوظبي، وهو ثاني أكبر حقل نفطي بحري، ورابع أكبر حقل نفط في العالم، حسبما ذكر البيان.

وكانت أبوظبي، تباشر من قبل، خطة لتعزيز طاقة إنتاج الحقل إلى 750 ألف برميل يوميًا، بحلول 2017-2018.

وقالت “أدنوك”، إنها ستطور العمليات في حقل “باب” البري، وترفع الطاقة الإنتاجية إلى 450 ألف برميل يوميًا، بحلول 2020، من 420 ألفًا.

وجرى إرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء الخاص بالمشروع، على الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية، التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية.