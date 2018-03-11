تقرير: 50 مليار دولار إيرادات الكويت النفطية في 9 شهور

بلغت إيرادات الكويت من صادرات النفط والغاز والمنتجات البترولية حوالي 15 مليار دينار (50 مليار دولار) في الشهور التسعة الأخيرة من العام 2017، وهو مستوى تجاوز إيرادات عام 2016 بأكمله.

وأفادت صحيفة “النهار” الكويتية، في تقرير نشر اليوم الأحد، أن إيرادات النفط الخام وحدها بلغت نحو 9 مليارات دينار (29.7 مليار دولار) في الفترة بين شهري نيسان (أبريل) وكانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، فيما توزعت بقية الإيرادات على الغاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويات ومنتجات أخرى تنتجها مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نفطية قولها، إن ارتفاع الإيرادات يعود للزيادة في متوسط سعر برميل النفط خلال تلك الفترة بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات تصدير النفط الخام.

وبلغت إيرادات النفط للكويت وهي عضو مؤسس في منظمة أوبك نحو 37 مليار دولار عام 2016 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مقابل حوالي 44 مليار دولار عام 2015 في حين بلغ انخفض متوسط سعر برميل النفط من حوالي 52 دولارًا عام 2015 إلى 37 دولارًا عام 2016، قبل أن يعاود صعوده لنحو 50 دولارًا العام الماضي.

وأنتجت الكويت حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام يوميًا عام 2017 والعامين السابقين وهو مستوى أقل من طاقتها الإنتاجية التي تزيد على 3 ملايين برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات الكويت النفطية هذا العام نظرًا للتوقعات ببلوغ متوسط أسعار النفط نحو 60 دولارًا للبرميل نتيجة اتفاق المنتجين من داخل وخارج أوبك على تقليص الإمدادات للسوق لدعم الأسعار.