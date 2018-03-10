الكويت: استئناف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك مع السعودية بداية العام المقبل

تحدثت تقارير صحافية كويتية عن انفراجة وشيكة في ملف عودة الإنتاج النفطي في حقول منطقة الخفجي (الواقعة في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت).

وبعد مرور نحو 4 أعوام على وقف الإنتاج في منطقة العمليات الكويتية – السعودية المشتركة في الخفجي – بناءً على طلب رئاسة الأرصاد والبيئة بالمملكة – تواترت أنباء عن توافق شركة نفط الخليج (ممثل الجانب الكويتي) مع الشريك المخول عن الجانب السعودي المُمثل في شركة «أرامكو» لأعمال الخليج على البدء بمجموعة من المشاريع بهدف تطوير منشأة عمليات «الخفجي» واستيفاء متطلبات الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة، والمتعلقة بالحد من انبعاثات الغاز، سعيًا إلى إعادة الإنتاج مطلع العام 2019.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر مطلعة أنّ من المخطط الانتهاء من المشروع كليًا في فبراير 2019، مما يسمح بعودة الإنتاج بشكل كامل.

من جانب آخر، كشفت المصادر أن «نفط الخليج» تعكف على تنفيذ مشروع لنقل حصة الكويت من غاز الخفجي المصاحب والمكثفات من منطقة العمليات المشتركة إلى مصفاة ميناء عبدالله.