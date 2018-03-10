“إيني” الإيطالية و”أدنوك” الإماراتية توقعان اتفاقية غدًا الأحد

قالت الحكومة الإيطالية ومصدر، إنه من المنتظر أن توقّع شركة الطاقة الإيطالية (إيني) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية اتفاقًا، غدًا الأحد.

وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، أنه من المقرر إقامة حفل التوقيع على الاتفاقية بعد اجتماع رئيس الوزراء، باولو جينتيلوني، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الإمارات بعد ظهر الأحد.

ولم يرد في البيان أي تفاصيل بشأن هذه الاتفاقية بين “إيني” و”أدنوك“.

وأبلغ مصدر على دراية بالموضوع، بأن “إيني” ستوقّع اتفاقية امتياز بحري مع “أدنوك”، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته، نظرًا لأن الاتفاقية لم تُعلن بعد.

وامتنعت “إيني” و”أدنوك” عن التعليق.