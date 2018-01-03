ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تحقق في واقعة اعتراض طائرة تقل موظفين

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في اعتراض طائرة مجهولة لطائرة هليكوبتر كانت تقل موظفين من منصة بحرية نفطية.

وقالت المؤسسة في بيان، إن موظفين من شركة “مليته” للنفط والغاز، وهي شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، كانوا على متن طائرة أقلعت من منصة صبراتة البحرية في طريقها لمطار معيتيقة في طرابلس عندما حاولت طائرة أخرى اعتراض طريقها وهو ما “كاد أن ينتهي بكارثة اصطدام مباشر بين الطائرتين”.

ولم تحدد المؤسسة تاريخ حدوث الواقعة لكنها قالت إن الشركة أبلغتها بالأمر بتاريخ 31 ديسمبر كانون الأول 2017.

وأضاف البيان أن ” المؤسسة الوطنية للنفط قامت فور تلقي الخبر بمراسلة كافة الجهات المعنية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للتحقيق في الحادث، ولاتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات الخطيرة والمروعة في أي وقت”.