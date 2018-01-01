للمرة الأولى.. مصر تتجه للتنقيب عن الطاقة في المياه الاقتصادية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الاثنين، عن توجه لطرح مناقصة عالمية للبحث عن النفط والغاز في 2018، داخل المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر ومنطقة جنوبي مصر.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تعلن فيها مصر التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية داخل البحر الأحمر.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، في بيان اليوم، إنه “سيجري طرح المناقصة فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق”.

وفي الـ 20 من تموز/يوليو 2017، وقعت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، عقدين مع شركتي “شلمبرجير” الأمريكية، و”تي. جي. إس” البريطانية، لتنفيذ مشروعي تجميع بيانات في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر باستثمارات 750 مليون دولار.

وقال الملا حينها، إن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع السعودية، تتيح لمصر طرح عطاءات بدء النشاط النفطي في المنطقة للمرة الأولى”.

وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الـ 24 من حزيران/يونيو 2017، على تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، بعد إقرار البرلمان لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والموقعة في نيسان/أبريل 2016.

ووقعت مصر 83 اتفاقية للبحث عن النفط والغاز مع شركات عالمية، باستثمارات تقدر بنحو 15.5 مليار دولار، خلال أربع سنوات ماضية.