النفط ينخفض مع تنامي أنشطة الحفر الأمريكية

انخفض سعر النفط ، اليوم الاثنين، إثر زيادة عدد الحفارات الأمريكية العاملة خلال الأسبوع الماضي، لكن الأسعار لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 مدعومة باتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي:” الشركات الأمريكية أضافت حفارين في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول ليصل الإجمالي إلى 749 وهو الأعلى منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.”

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا بما يعادل 0.8 في المئة ليسجل 57.90 دولار بحلول الساعة 0431 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا أو 0.6 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل.

وعدد الحفارات الأمريكية مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، وقد ارتفع كثيرًا (من 477 حفارًا قبل عام ) بعدما رفعت شركات الطاقة خططها الخاصة بالانفاق لعام 2017.