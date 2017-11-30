الدول النفطية في “أوبك” وخارجها تتفق على تمديد خفض الإنتاج حتى آخر 2018

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي بمؤتمر صحفي في فيينا اليوم الخميس، أن الدول المنتجة للنفط، داخل “أوبك” وخارجها، اتفقت على خفض الإنتاج لتسعة أشهر أخرى حتى نهاية عام 2018.

وقال اللعيبي للصحفيين “إن قرار 24 دولة هو التمديد لفترة تسعة أشهر من 31 آذار/مارس المقبل حتى آخر 2018”.

ويهدف الاتفاق إلى خفض الفائض العالمي ورفع أسعار النفط الخام.

يذكر أن “أوبك” اتخذت قرارًا بقيادة السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 للحد من إنتاج الدول الأعضاء بالاتفاق مع عشر دول منتجة خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا، العملاق الآخر في القطاع.

وقد تم تجديد هذا الاتفاق للمرة الأولى الربيع الماضي، لكن “أوبك” رغبت في تمديد الجهود الرامية إلى الحفاظ على أسعار النفط الخام وخفض العروض الزائدة.

ومنذ بدء خفض الإنتاج، انتعش سعر خام برنت إذ يتم تداوله حاليًا فوق 60 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع إلى 26 دولارًا في شباط/فبراير 2016.