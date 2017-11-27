العراق يدعو الشركات الأجنبية لتقديم عروض للتنقيب عن النفط والغاز

دعا وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، الشركات الأجنبية، اليوم الإثنين، للتقدم بعروض للتنقيب عن النفط والغاز في 9 مناطق جديدة، مع سعي البلد العضو في “أوبك” إلى تعزيز إنتاجه من الطاقة من خلال تطوير مكامن جديدة.

وقال الوزير، في مؤتمر صحافي في بغداد: “ندعو كل الشركات العالمية للمشاركة”، مضيفًا أن هذه الجولة الجديدة تهدف إلى تعظيم الاحتياطيات.

وتقع 5 امتيازات في المناطق الحدودية مع إيران، و3 مع الكويت، إلى جانب حقل بحري في مياه الخليج، وفقًا لما أظهره عرض قدمه مسؤولون بوزارة النفط في المؤتمر الصحافي.

وأشار العرض التقديمي إلى أن مراسم فتح العروض ستقام في الـ21 من حزيران/ يونيو 2018.