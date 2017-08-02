قوات يمنية مدعومة من الإمارات تصل إلى “شبوة” لتأمين أنابيب النفط والغاز‎

قال مصدر بمحافظة شبوة إن قوات يمنية مدعومة من الإمارات العربية المتحدة، وصلت إلى شمال شرق المحافظة الواقعة جنوب شرقي اليمن، لتأمين أنابيب نقل الغاز والنفط الممتدة عبر محافظتي مأرب وشبوة.

وأكد المصدر ذاته وصول قوات “النخبة الشبوانية”، التي أسستها ودعمتها الإمارات، وصلت إلى مديرية “دهر”، حيث بدأت الانتشار على امتداد خطوط نقل الغاز والنفط.

وتدربت طلائع تلك القوات في معسكرات بوادي حضرموت الليلة الماضية، وقال المصدر إن “من المرجح أن تنتشر وحداتها كلية في محيط الأنابيب ومواقع الشركات النفطية، خصوصًا مع اعتزام الحكومة اليمنية، إعادة التصدير”.

ويأتي ذلك، بعد نحو 3 أسابيع من نشوب توتر بين مسلحين قبليين وقوات حكومة يمنية، بمديرية جردان، إثر منع المسلحين انتشار القوات الحكومية حول الأنبوب لتأمينه.