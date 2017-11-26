تحديد نطاق السعر الاسترشادي لطرح وحدة أدنوك للتوزيع

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم الأحد، نطاقًا سعريًا استرشاديًا للطرح العام الأوّلي لوحدتها لتوزيع الوقود، والذي قد يجمع ملياري دولار؛ ليصبح أكبر إدراج بالإمارات العربية المتحدة منذ 2007.

وقالت الشركة في بيان إن “أدنوك للتوزيع حددت نطاق السعر الاسترشادي بين 2.35 درهم (0.6400 دولار) و2.95 درهم.”

وتبيع أدنوك ما لا يقل عن 10% بما يعادل 1.25 مليار سهم، وبحد أقصى 20% أو 2.5 مليار سهم في الطرح الأوّلي لوحدتها.

وقد تبلغ قيمة العملية عند سقف النطاق السعري 7.375 مليار درهم (2.01 مليار دولار) بافتراض بيع 20 في المئة كحد أقصى.