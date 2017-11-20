الجابر: “أدنوك” ستخصخص أنشطة وتدخل في مشروعات مشتركة لتجارة النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك“، سلطان الجابر، اليوم الإثنين، إن الشركة تنفذ خطة كبيرة لخصخصة أنشطتها الخدمية والدخول في مشروعات مشتركة لتجارة النفط وتوسيع الشراكات مع مستثمرين استراتيجيين.

وأضاف، الجابر في مقابلة مع “رويترز” أن “الشركة المملوكة للدولة تخطط لبيع ما لا يقل عن 10% من وحدة تجزئة الوقود أدنوك للتوزيع من خلال طرح عام أولي، وأنها قد تبيع ما يصل إلى 30% من الوحدة في المستقبل”.

وأشار الجابر إلى أنه “على الرغم من أن أدنوك ليست لديها خطط لإدراج الشركة القابضة، فإنها قد تنظر في بيع حصص في شركات خدمات أخرى وقد تستكشف سبلًا جديدة لإدارة أصولها”.

وأردف قائلًا “أدنوك بصفتها شركة قابضة ستظل مملوكة بالكامل لمساهم واحد وهو حكومة أبوظبي”.

“لكن أي شيء مملوك في الوقت الحالي لأدنوك، وبخاصة الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات، مرشح لنا في الواقع، لاستكشاف المكان الذي يمكننا أن نطلق فيه القيمة ونعظمها”.