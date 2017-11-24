ارتفاع سعر الخام الأمريكي لأعلى مستوى في عامين بعد إغلاق خط كيستون

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين اليوم الجمعة، مع تراجع الإمدادات في أسواق أمريكا الشمالية بفعل إغلاق خط أنابيب نفطي كبير قادم من كندا إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول منخفضًا للغاية اليوم، نظرًا لأنه عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.44 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 42 سنتًا، أو ما يعادل 0.7 %، مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وارتفع السعر إلى ما يصل إلى 58.58 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم مسجلًا أعلى مستوياته منذ الأول من يوليو/ تموز عام 2015.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 63.42 دولار للبرميل في العقود الآجلة بانخفاض بلغ 13 سنتًا.

وقال تجار، إن إغلاق خط أنابيب كيستون البالغة طاقته 590 ألف برميل يوميًا بعد حدوث تسرب الأسبوع الماضي، قاد إلى ارتفاع الخام الأمريكي مع انخفاض مخزونات الخام في مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما.