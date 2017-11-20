وصول 3 بواخر تحمل 42 ألف طن من “الديزل” إلى المكلا اليمنية

رست، اليوم الإثنين، باخرتان تحملان 29 ألف طن من مادة الديزل، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، فيما بدأت عملية الضخ من ناقلة ثالثة على متنها 13 ألف طن من الديزل.

ويأتي وصول هذه الناقلات المحملة بمادة الديزل، في ظل أزمة خانقة في المشتقات النفطية تعيشها المحافظات اليمنية.

وقال مدير مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الحكومية، المشغلة لميناء المكلا، سالم باسمير، إن “باخرة تحمل 17 ألف طن من الديزل وصلت اليوم، إلى ميناء المكلا، فيما رست أخرى على متنها 12 ألف طن من مادة الديزل، بينما بدأت عملية الضخ من باخرة ثالثة تحمل 13 ألف طن من الديزل إلى خزانات شركة النفط”.

وأوضح باسمير أن 3 بواخر أخرى متوقع وصولها خلال الساعات القادمة إلى ميناء المكلا، تحمل 26 ألف طن من مادة الديزل.

وأشار إلى أن هذه البواخر المحملة بالمشتقات النفطية، تأتي قادمة من عدد من الموانئ الخليجية، دون أن يحددها.

وفاقمت أزمة وشح المشتقات النفطية باليمن معاناة السكان، ما اضطر الكثير من المواطنين للتوقف عن العمل، فيما اصطف أصحاب السيارات والمركبات الكبيرة والمزارعين، في طوابير طويلة منذ أيام أمام المحطات على أمل وصولها.

ويورد المشتقات النفطية حاليًا إلى ميناء المكلا، تجار يبيعون نسبة الثلث مما تحمله بواخرهم لشركة النفط اليمنية الحكومية، فيما يتحكم التجار في الثلثين الباقيين، وفق مسؤول حكومي.

وأسهم هذ الأمر في اضطراب وتفاوت كبيرين بين المحافظات اليمنية في الأسعار، إضافة إلى هبوط العملة اليمنية أمام الدولار.

واختفت تمامًا المشتقات النفطية بمحطات التعبئة في الكثير من المحافظات اليمنية، خلال الأيام الماضية، فيما ظهرت السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وصلت في بعض المدن إلى 30 دولارًا لخزان وقود سعة 20 لترًا.