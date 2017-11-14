اليمن.. باخرة تحمل 10 آلاف طن بنزين قادمة من الإمارات تصل ميناء المكلا

رست اليوم الثلاثاء، باخرة تحمل 10 آلاف طن بنزين، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، قادمة من الإمارات، وسط أزمة خانقة تعيشها محافظات البلاد.

وقال القائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الحكومية، فؤاد الرباكي، إن “باخرة تحمل 10 آلاف طن من مادة البنزين رست اليوم في ميناء المكلا بحضرموت”.

وأشار إلى أن “باخرة أخرى تحمل 12 ألف طن من مادة الديزل من المتوقع وصولها خلال الساعات المقبلة إلى ميناء المكلا”، دون تفاصيل إضافية.

ويأتي وصول هذه الباخرة بعد يوم من إعلان قيادة التحالف العربي، رفع الحظر على جميع الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، عقب أسبوع من إغلاق مؤقت، فرضه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتعاني المحافظات اليمنية، من أزمة شحٍ في المشتقات النفطية، اشتدت خلال الأيام الماضية، ما اضطُر أصحاب السيارات والمركبات والدراجات النارية والمزارعين للاصطفاف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود لأكثر من يوم للحصول على المشتقات النفطية.

ومنذ اندلاع الحرب، انتعش ميناء المكلا الواقع في عاصمة حضرموت التي تحمل ذات الاسم، كأحد المنافذ البحرية التي لعبت دورًا مهمًا في إمداد السوق بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية.